Por ciúme, auxiliar de cozinha mata colega após vê-lo com sua ex

Gabriel e Genilson trabalhavam juntos em um restaurante de comida japonesa na cidade, assim como a ex-namorada de Gabriel, que é garçonete no local. Ela também foi baleada e está internada.

Segundo a Polícia Civil, o namoro acabou há 10 dias, mas Gabriel não aceitava o fim do relacionamento de um ano. Na noite dessa terça-feira (12/12), o auxiliar de cozinha avistou a garçonete conversando com o cozinheiro.

Tomado pelo ciúmes, Gabriel teria pegado um revólver calibre 38, que mantinha ilegalmente em sua casa, e retornou até a Praça Pio XII, no Jardim Santa Rosália, onde atirou seis vezes contra as vítimas.

A ex-namorada de Gabriel correu no sentido da Avenida São Francisco e, o cozinheiro, para a Rua Antonia Dias Petri.

O auxiliar de cozinha não saiu do lugar, a tempo de a Polícia Militar ser alertada e conseguir abordá-lo, momento em que teria confessado o crime.

Genilson morreu na rua, após ser atingido por um tiro na cabeça e outro no ombro direito. A garçonete foi encaminhada ao hospital, ferida com um tiro. Ela seguia internada até a publicação desta reportagem.

Tocaia

Segundo a polícia, antes do crime, o auxiliar de cozinha seguiu a ex, até avistá-la na praça conversando com o cozinheiro. À polícia, ele acrescentou “desconfiar” de que ela estaria se relacionando com outra pessoa.

Gabriel foi indiciado em flagrante por homicídio, porte ilegal de arma e violência doméstica, pelo fato de ter atacado sua ex-companheira.

O restaurante onde o assassino e as vítimas trabalhavam decretou luto. O local informou que voltará a atender sua clientela nesta quinta-feira (14/12).