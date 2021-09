Vídeo | Time pelado faz protesto contra Copa do Mundo e empata por 8 a 8

Uma “seleção alemã” (pelo menos é assim que eles se definem) bem diferente entrou em campo pela primeira vez, no último sábado.

A Nacktionalmannschaft (algo como a Seleção Nacional de Pelados) fez a sua estreia oficial em estádio de Duisburg (Alemanha) diante de 300 espectadores.

Os atletas nus, incluindo homens e mulheres no mesmo time, enfrentaram Pottoriginale All Stars, equipe com jogadores totalmente uniformizados. A partida terminou empatada em 8 a 8.

O evento foi organizado pelo cineasta Gerrit Starczewski, de 34 anos. Um ano atrás, Starczewski criou dois times de pelados, que costumavam se enfrentar. Agora, o grupo deu um passo adiante, mesclando as duas equipes num selecionado a enfrentar um time “normal”. Foi o contraste que fascinou o cineasta, contou a agência DPA.

“O contraste e a estética do corpo nu ganham ainda mais importância”, afirmou.

Antes da partida, os atletas da Nacktionalmannschaft pediram que a seleção da Alemanha de futebol boicote a Copa do Qatar, programada para 2022. O motivo alegado é a “excessiva comercialização do futebol”.