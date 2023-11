População cobra controle mais efetivo da poluição

A poluição provocada pelo pó preto na Grande Vitória voltou a ser denunciada em audiência pública realizada no Parlamento estadual. Em debate promovido pela Comissão de Meio Ambiente, na tarde desta quarta-feira (1°), ambientalistas e moradores da Praia do Canto e Ilha do Boi – bairros da capital – cobraram, principalmente da Vale, o uso de tecnologias mais avançadas para mitigar o problema.

O engenheiro químico Eraylton Moreschi Junior, ativista da Organização Não Governamental (ONG) Juntos SOS ES Ambiental, cobrou da mineradora a implantação do sistema domus – única tecnologia do momento que, na avaliação do ambientalista, é capaz de conter a emissão de partículas de minério na atmosfera.

Essa tecnologia, explicou Moreschi, é utilizada pela Vale em unidades mantidas em outros países, mas a despeito disso nada foi feito para que seja adotada no Brasil também.

“O domus é simplesmente um armazém; como a Vale guarda a soja dentro de armazéns antes de ser despachada em navios, porque não armazena também as pelotas de minério e o carvão? Se fizer isso haverá proteção contra o vento e ficaremos livres de vez deste pó preto em nossas vidas”, afirmou.

Segundo o ativista da SOS ES Ambiental, o sistema wind fences (barreiras de vento) adotado pela Vale para conter o pó preto, atendendo os acordos firmados para o controle da poluição, só funciona em estações do ano quando predomina o vento sul no litoral capixaba.

“Queremos que a saúde dos capixabas seja preservada durante todo o ano, e para que nossas casas não sejam invadidas pelo pó preto no verão é preciso que o domus seja implantado”, cobrou.

Fotos da reunião

O gerente de Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, disse que, apesar de a empresa utilizar o sistema domus em outros países, no caso do Porto de Tubarão isso seria inviabilizado, pois se trata de um empreendimento já construído.

“A própria Cetesb recomendou que implantássemos as wind fences em Tubarão como tecnologia capaz de mitigar consideravelmente a emissão de pó preto”, argumentou, referindo-se à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, contratada pela Vale para consultoria.

Fracalossi explicou que a contratação da Cetesb faz parte dos acordos firmados nos termos de compromisso ambiental assinados pela Vale e ArcelorMittal em negociações com o Ministério Público (federal e estadual) e o Iema.

O gerente ambiental da Vale disse ainda que a empresa está cumprindo todas as etapas do compromisso ambiental firmado no acordo, que tem prazo para implementação completa até dezembro de 2024.

Fiscalização

O presidente da Associação de Moradores da Ilha do Boi, Bruno Moulin, avaliou que há uma dificuldade do Iema em fiscalizar a emissão de pó preto devido ao número insuficiente de servidores.

Ele afirmou que esse fato impacta também na demora da análise das amostras de pó preto coletadas nas estações implantadas em pontos estratégicos na Grande Vitória.

“Há uma demora muito grande também na disponibilização destes dados pelo Iema na Internet; sentimos falta de dados mais completos para acompanharmos o grau de poluição”, reclamou.

O gerente de Controle e Licenciamento do Iema, Takahiko Hashimoto Junior, argumentou que a demora apontada por Moulin se deve à logística para a realização do trabalho.

“As amostras são coletadas no prazo de 30 dias e depois ainda precisam ser analisadas em laboratório; por isso precisamos de pelo menos uns 60 dias para disponibilizar os dados em nosso site”, disse, acrescentando que nos próximos dias serão divulgados os resultados observados no mês de setembro.

Segundo Takahiko, os dados disponibilizados são suficientes para o acompanhamento histórico do monitoramento do grau de emissão de pó preto e outras partículas pelas empresas que operam em Tubarão.

Ele afirmou ainda que é possível ver que há uma variação “muito grande” de emissão de partículas ao longo dos anos e ao longo do próprio ano.

“Temos pico de concentração, principalmente no verão, porque é período de maior incidência solar, com ventos mais intensos; estamos numa época realmente mais crítica em relação ao pó preto, contrário do inverno, quando as concentrações são bem mais baixas”, pontuou.

Já Eraylton Moreschi levantou suspeita quanto aos dados apresentados pelo Iema. O ativista avalia que pode haver inconsistência, uma vez que no segundo semestre de 2022, após o retorno das atividades da Samarco, foi registrado índice menor de emissões de poluentes em comparação com 2018, quando a siderúrgica estava fora de operação.

Avaliação

O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Gandini (Cidadania), afirmou que o debate serviu para avaliar como anda o cumprimento dos termos de compromisso ambiental firmados pela Vale e ArcelorMittal para serem implantados até o final de 2024.

“Vamos realizar um seminário para aprofundar essas discussões e verificar a situação de iniciativas em tramitação na Casa que tratam da questão do pó preto”, anunciou.

Uma destas iniciativas é o Projeto de Lei (PL) 494/2022, de autoria do próprio Gandini, alvo de pedido de Eraylton Moreschi para que seja votado pelos deputados. A matéria estabelece políticas, normas e diretrizes de proteção da qualidade do ar atmosférico no estado.

A coordenadora do Programa Evoluir, da ArcelorMittal, Gabriela Escobar, fez uma exposição das medidas tomadas pela empresa para o cumprimento do termo de compromisso ambiental firmado com o poder público para diminuir a poluição que emite a partir do Porto de Tubarão. Ela não foi alvo de questionamentos após expor os dados em planilhas.

Fonte: POLÍTICA ES