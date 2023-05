Ponto Firme se inspira em IA para mostrar o crochê na SPFW

Danilo Sorrino Gustavo Silvestre é o responsável pelo projeto Ponto Firme

Celebrando a sua oitava participação no São Paulo Fashion Week, o Ponto Firme traz como inspiração as imagens criadas por inteligência artificial e mostra como é possível materializar essas novas ideias no campo da moda e no fazer manual. Gustavo Silvestre, idealizador do projeto, desenvolveu a coleção com mais de 30 artesãos. O desfile do Ponto Firme será aberto ao público e está marcado para o dia 25 de maio, às 17h, no Edifício Copan, em frente à loja Rider Spaces, marca patrocinadora do desfile do Ponto Firme, e conta com o apoio da empresa têxtil Círculo.

Danilo Sorrino Os 40 looks da coleção foram desenvolvidos pelos participantes e egressos do projeto Ponto Firme

Os 40 looks da coleção foram desenvolvidos pelos participantes e egressos do projeto Ponto Firme, da Penitenciária Adriano Marrey, e também pelos alunos da Escola Ponto Firme, que conta com um grupo de mulheres imigrantes propensas ou resgatadas de trabalhos análogos à escravidão na indústria da moda, mulheres trans em situação de vulnerabilidade social, pessoas refugiadas, detentos e egressos do sistema prisional.

Os jovens da periferia de São Paulo, que representam o coletivo Artesanato Chave, referência em acessórios e bonés de crochê, também contribuíram com as produções. Dudu Bertolini assina o styling dessa coleção e André Veloso assina a beleza.

A coleção é marcada pela união de tecnologias, como por exemplo elementos que foram cortados a laser e finalizados em crochê. “Peças metálicas e plásticas foram cortadas a laser no formato necessário para acoplar no crochê para criar looks totalmente personalizados e exclusivos. A coleção é bastante manual, mas teve inspiração da inteligência artificial, em imagens que beiram e ultrapassam o surrealismo, que nos colocam em dúvida se são reais ou não. A partir dessas inspirações, dos materiais e fios, a ideia é mostrar o crochê de uma forma como nunca foi vista”, revela Gustavo Silvestre.

Desfile aberto ao público no Copan

O local foi especialmente escolhido para celebrar um ícone da arquitetura e cartão postal da cidade, além de possibilitar a democratização do acesso a um desfile de moda, já que o evento será aberto ao público. Se na última coleção, em 2022, o Ponto Firme celebrou a origem das artes manuais no Brasil, desta vez a ideia é olhar para o futuro e apresentar peças totalmente manuais de uma forma diferente. “Esta coleção não tem nome, ela é uma celebração no sentido de incentivar o desenvolvimento de potencialidades e da transformação social por meio da moda e das artes manuais. Queremos destacar isso nesta e também em todas as outras coleções já desenvolvidas, mas nesta de forma ainda mais latente e forte”, completa Gustavo.

Peças vendidas em showroom

Uma grande novidade desta edição é que no fim de semana após o desfile, toda a coleção será comercializada em um showroom, o endereço e horário ainda serão divulgados. O público também poderá adquirir na Loja Rider Spaces uma papete Rider e ganhar de brinde um componente customizável para aplicar no produto. Todos foram desenvolvidos 100% à mão pelos integrantes do Projeto Ponto Firme e estarão disponíveis na loja em quantidade limitada, totalmente exclusivos.

Serviço: O quê: Desfile Ponto Firme SPFW Quando: 25 de maio, às 17h Onde: Edifício Copan Desfile gratuito e aberto ao público

Fonte: Mulher