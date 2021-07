Políticos saem no soco durante debate ao vivo na televisão; veja o vídeo

Montagem iG / Reprodução / YouTube Momento foi televisionado e viralizou nas redes sociais

Dois políticos saíram no soco na Moldávia durante enquanto estavam ao vivo na televisão. O debate político entre Sergei Tofilat, ex-conselheiro do presidente da Moldávia, e Ghennadiy Cosován, ex-vice-ministro do Interior, terminou em uma briga. Imagens do momento foram compartilhados nas redes sociais e viralizaram entre os internautas.

Tofilat e Cosován discutiam ao vivo quando um jogou um copo d’água no rosto do outro, o que desencadeou no “combate”.

O ex-conselheiro atingiu o ex-vice-ministro com socos e chegou a derrubá-lo no chão. Depois disso, a equipe do programa reagiu e ajudou o homem que estava caído.

Assista ao vídeo:





Pouco tempo depois do confronto, os políticos resolveram suas diferenças e uma imagem dos dois se cumprimentando foi divulgada nas redes sociais.

Reprodução Ao final do programa, os políticos se entenderam