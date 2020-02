Políticos aproveitam recesso do Congresso para curtir Carnaval

Com o congresso em recesso até quinta-feira (27), muitos políticos aproveitaram a folga para curtir o Carnaval de rua em diferentes regiões do País.

arrow-options Reprodução Instagram políticos curtem carnaval de 2020

Mesmo sendo uma festividade, os políticos não deixaram as suas respectivas ideologias de lado e militaram de uma maneira bem criativa. Pensando nisso, o Último Segundo reuniu alguns nomes que marcaram presença na folia deste ano.

Tabata Amaral (PDT-SP)

“Mais legal do que o Carnaval é ver a força das pessoas nas ruas contra o assédio e a favor do empoderamento feminino!”, escreveu deputada Tabata Amaral (PDT-SP) ao publicar algumas fotos em um bloco paulistano.

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Usando um adereço antinazista, a deputada Sâmia Bomfim escreveu em sua conta do Instagram: “Bela, antifascista e do carnaval”.

Paulo Ganime (Novo-RJ)

O deputado federal, com glitter no rosto, compartilhou uma foto em suas redes sociais em que simula medo do fantasma do comunismo, interpretado por um folião na folia carioca.

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

O ativista filiado ao PSOL tem marcado presença em alguns blocos de rua de São Paulo. Animado, ele posou recentemente com um boné com a citação “Make Mamata Great Again”, uma piada envolvendo a relação do governo Bolsonaro com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Túlio Gadêlha (PDT-PE)

Fechando a lista de políticos nas festividades está Túlio Gadelha (PDT-PE). Ele marcou presença no bloco da Lama, em Recife, que faz homenagem ao movimento Manguebeat.