Políticas Públicas voltadas para pessoas com deficiência no Espírito Santo é tema de palestra no Reconecta

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, realizou, nesta sexta-feira (04), uma palestra na Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade (Reconecta 2020), que teve programação totalmente virtual. O tema da palestra foi “Governo do Estado do Espírito Santo – Políticas Públicas voltadas para pessoas com deficiência no Estado do Espírito Santo”.

Por causa da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), essa foi a primeira edição nacional e virtual do Reconecta, com diálogos sobre temas como emprego, Saúde, Moradia, Educação, inovações em Tecnologia assistiva e pesquisas científicas nos diferentes domínios de vida das pessoas com deficiência.

Em sua fala, a secretária Nara Borgo explicou quais são as principais políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência nas áreas de Educação, Saúde, Mobilidade Urbana e Assistência Social do Governo do Estado, mas também falou sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Ela destacou ainda que será criada uma Gerência de Políticas para Pessoas com Deficiência na Secretaria de Direitos Humanos (SEDH).

“Assim, vamos poder desenvolver ainda mais essas políticas. Esperamos avançar com a criação dessa Gerência e também ouvindo, dialogando, cumprindo o papel no sentido de que os direitos das pessoas com deficiência sejam resguardados e assegurados, e que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva do que quando entramos no Governo”, disse Nara Borgo.

O Reconecta é uma conferência e exposição sobre inclusão e acessibilidade realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), com o objetivo principal de reunir diversas instituições e parceiros para debater o futuro das políticas públicas no que diz respeito às pessoas com deficiência.

