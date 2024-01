Políticas Públicas voltadas aos povos tradicionais serão tema de encontros no Estado esta semana

Na próxima quinta-feira (11), o Espírito Santo recebe o encontro “Perspectivas e Avanços das Políticas Públicas voltadas aos povos tradicionais”. O evento acontece no auditório do Palácio da Fonte Grande, em Vitória e tem o objetivo é dialogar com a sociedade civil e representantes do Governo sobre as políticas públicas desenvolvidas tanto para os quilombos como para a comunidade cigana.

Além desta agenda, entre os dias 12 e 14, estão previstos encontros em vários quilombos em São Mateus, Conceição da Barra e Ibiraçu e também na comunidade cigana, todos localizados na região norte do Estado.

A organização é da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) e a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo (Zacimba Gaba) com apoio da Comissão Quilombola do Sapê do Norte.

Os encontros contarão com a presença do secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos.

Confira a programação:

Diálogos Quilombolas no Espírito Santo

Dia 11 /01 (Quinta-Feira)

13h – Encontro com Gestores públicos representantes de órgãos de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Espírito Santo, tendo como pauta “Perspectivas e avanços das Políticas Públicas voltadas para os Povos Tradicionais”.

Local: Palácio Fonte Grande – Rua Sete de Setembro, Centro – Vitória

12/01 (Sexta-feira)

8h – Plenária no Quilombo de Nova Vista – São Mateus

(Comunidade em processo de Retomada para Produção e desenvolvimento do Quilombo)

14h – Reunião no Quilombo de Angelim I – Conceição da Barra (Comunidade com processo de Retomada para Produção)

18h – Encontro com a Comunidade Cigana de São Mateus

13/01 (Sábado)

9h – Reunião da Comissão do Sapê do Norte

14h – Visita ao Quilombo do Angelim 3 e Comemoração pelos 03 anos de Retomada

17h – Visita à Comunidade Santa Luzia, em São Mateus

14/01 (Domingo)

11h – Visita ao Quilombo São Pedro, em Ibiraçu

(Primeira Comunidade quilombola Titulada no Estado do Espírito Santo)

Fonte: GOVERNO ES