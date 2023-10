Política para uso de Cannabis como remédio em urgência

O Projeto de Lei (PL) 77/2023, que visa garantir o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol e derivados para tratar doenças, é uma duas matérias que tramitam em urgência nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Bispo Alves (Republicanos), a proposta deve receber parecer oral das comissões de Justiça, Saúde e Finanças antes de ser votada pelo Plenário. Apensado ao PL 77/2023, tramita o PL 84/2023, do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), por se tratar de matéria similar.

A outra urgência em pauta é o PL 740/2023, que autoriza o recebimento do trecho da estrada da Rodovia que liga a ES-344, na altura do Córrego Bley até o encontro com a Rodovia ES-428, na altura do Córrego Farturinha, no município de São Gabriel da Palha/ES, incluindo-o ao plano rodoviário estadual. O projeto de Raquel Lessa (PP) será analisado pelas comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças.

Vetos

Para a votação das urgências, será preciso primeiro analisar dois vetos que encabeçam a pauta de votações. Para que os impedimentos sejam apreciados pelo Plenário, a Comissão de Justiça necessita emitir parecer, indicando se rejeita ou mantém a decisão do governo.

Veto total ao PL 58/2020: a matéria do deputado Capitão Assumção (PL) estabelece penalidades às operadoras de planos de saúde, hospitais, maternidades, pronto-socorro, pronto atendimento e congêneres que não cumprirem o prazo de 24 horas de carência nos casos de urgência e emergência.

Veto total ao PL 660/2023: a proposta de Alexandre Xambinho (PSC) assegura o direito à remoção para servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar.

