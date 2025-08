Polícias Civil e Militar realizam operação conjunta com prisões e apreensões em Barra de São Francisco

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou, na tarde dessa segunda-feira (04), uma operação no bairro Colina, em Barra de São Francisco. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, além da apreensão de drogas, aparelhos telefônicos e dinheiro.

Durante a operação, a equipe da Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 20 anos, investigado pelo crime de estupro. Ele foi localizado em sua residência, situada na Escadaria Cristo Rei. Nas buscas, nada de ilícito foi encontrado, todavia, foram apreendidos um aparelho celular e um cartão de memória de câmera de segurança, que serão analisados no curso da investigação.

Em um local conhecido como “Beco do Salvador”, equipes da Força Tática da PMES cumpriram mandado de busca e apreensão contra um adolescente de 17 anos, investigado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Durante as buscas, nenhuma substância ilícita foi localizada.

No mesmo local, as equipes das Polícias Civil e Militar, com o apoio de cães farejadores da equipe K9, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 20 anos. No imóvel, os policiais localizaram 15 pedras de crack prontas para o tráfico, uma porção de maconha, R$ 1.535,00 em espécie, um aparelho celular e material utilizado para embalo de entorpecentes.

Ainda na residência, foram apreendidos um tablet, um notebook e 13 desodorantes de diversas marcas. O suspeito alegou ter adquirido os cosméticos por um valor irrisório de um usuário de drogas e recebido os eletrônicos como doação. Informações anônimas indicam que o local funcionava como ponto de tráfico de drogas e possível receptação de produtos furtados.

Todos os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e a origem dos materiais apreendidos.



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES