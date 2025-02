Polícias Civil e Militar prendem suspeito de estuprar enteada e agredir esposa dentro de hospital

Uma ação conjunta da Delegacia Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e da 1ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) resultou na prisão de um homem de 21 anos, suspeito de estuprar a enteada, de três anos, e agredir a esposa. Os crimes ocorreram na Região Metropolitana de Vitória e o homem foi preso em Colatina, tentando fugir.

Na última terça-feira (25), a Polícia Militar foi acionada em um Hospital da Grande Vitória, onde uma menina, de três anos de idade, deu entrada com sinais de abuso sexual. A mãe acompanhava a criança e relatou aos policiais que estava no trabalho e a menina ficou aos cuidados do companheiro dela, padrasto da criança. Segundo a mãe, o companheiro ligou para ela afirmando que a menina tinha sofrido uma queda, mas, ao chegar em casa, percebeu que a menina tinha um sangramento e hematomas pelo corpo.

A família seguiu para o hospital, onde a equipe médica constatou sinais de abuso sexual. A mãe também relatou à polícia que ao confrontar o companheiro, ele se alterou e lhe deu um soco no rosto, ainda dentro do hospital, fugindo em seguida.

“Assim que o fato chegou ao conhecimento da equipe da DPCA, diligências foram iniciadas com o objetivo de localizar o suspeito. Ao buscar pela identificação dele nos sistemas policiais, a equipe descobriu que o indivíduo é condenado por tráfico de drogas e estava cumprindo a pena no regime aberto”, relatou a titular da DPCA, delegada Thais Cruz.

Diante da informação, a DPCA comunicou o fato à Vara de Execuções Penais, que prontamente decretou a regressão de regime e expediu mandado de prisão contra o suspeito. A DPCA obteve a informação de que o investigado estava fugindo de ônibus, com destino à Barra de São Francisco. Na sequência, com o apoio da DHPP de Colatina e da 1ª Companhia do 8º Batalhão da PMES, o ônibus foi interceptado na rodovia e o indivíduo foi preso.

O inquérito sobre o abuso sexual segue em andamento na DPCA. Após os procedimentos, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional.

OBS: o município onde o fato ocorreu, o hospital onde se deu o atendimento à vítima e o nome do suspeito não serão divulgados, para preservar a vítima, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES