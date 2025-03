Polícias Civil e Militar prendem indivíduo acusado por roubo na Praia de Camburi

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito de Polícia (DP) de Vitória, localizado em Jardim Camburi, em conjunto com a 12ª Companhia da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na manhã dessa quarta-feira (19), um homem de 26 anos acusado de roubo em Vitória.

O crime ocorreu no dia 29 de outubro do ano passado, em um Parque, na Orla da Praia de Camburi, em Vitória. Durante a ação criminosa, o suspeito agrediu a vítima, de 36 anos, com pauladas e chutes, roubando seu aparelho de celular.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

