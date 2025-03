Polícias Civil e Militar cumprem mandados de busca e apreensão em Vila Pavão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Nova Venécia, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (26), em Nova Venécia. A operação foi realizada no âmbito de uma investigação conduzida pela Delegacia de Polícia (DP) de Vila Pavão.

Durante as diligências, uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O veículo apresentava diversas irregularidades e sinais de remarcação. Após consulta ao sistema, verificou-se que se tratava de um carro roubado em 2021, na Serra.

As investigações continuam para apurar a possível receptação do veículo e identificar outros envolvidos no crime.

