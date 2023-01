Polícias Civil e Militar apreendem drogas e dinheiro em Pinheiros

Uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Montanha, e da Polícia Militar do Espirito Santo (PMES), por meio da 19ª Companhia Independente, resultou na prisão de dois homens, com idades de 18 e 20 anos, e de uma mulher de 25 anos. Na operação, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (26), nos bairros Galileia e Jardim Planalto, em Pinheiros, também foram apreendidos drogas, dinheiro, balança de precisão e cápsulas de munições de diversos calibres.

O primeiro local diligenciado pelas equipes foi a residência do investigado de 18 anos, no bairro Galileia. O objetivo foi dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Um homem de 42 anos, pai do suspeito, recebeu os policiais e os levou ao quarto onde o filho estava dormindo. Os policiais realizaram buscas e encontraram na estante um pacote contendo quatro unidades de ecstasy, 75 buchas de haxixe, uma balança de precisão e cápsulas deflagradas de diferentes calibres.

No bairro Jardim Planalto, no município, os policiais deram cumprimento ao mandado de busca em desfavor de um homem de 20 anos e uma mulher de 25 anos, suspeitos de terem alugado uma casa para praticar tráfico de drogas na localidade. Iniciadas as buscas, foram localizados no guarda-roupa do suspeito 13 pinos de cocaína, 16 papelotes de maconha, uma bucha de maconha, um aparelho celular e R$ 1.066,00 em espécie.

“A operação teve como objetivo dar cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão em desfavor de suspeitos que atuam na região, com envolvimento em crimes do tráfico de entorpecentes”, informou o titular da Delegacia de Montanha, delegado Eduardo Mota.

Texto: Adriana Nascimento Amaral, Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Fonte: Polícia Civil ES