Polícias Científica e Civil participam da campanha nacional de coleta de DNA para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) participam da edição 2025 da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, lançada nesta terça-feira (05), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A ação tem como objetivo incentivar familiares de pessoas desaparecidas a doarem material genético, que será comparado com perfis armazenados nos bancos estaduais e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O cruzamento de informações com pessoas falecidas ou com pessoas vivas com identidade desconhecida poderá permitir a identificação de desaparecidos.

No Espírito Santo, a coleta de DNA de familiares de desaparecidos é um serviço permanente da Polícia Científica. Nesse caso, entre essa quarta-feira (06) e sexta-feira (08), o Laboratório de DNA Forense (LABDNA) de Vitória realizará coletas de material biológico de familiares de pessoas desaparecidas sem prévio agendamento. Nos municípios do interior, é preciso ligar para as Seções Regionais de Medicina Legal (SML) para realizar o agendamento, após registrar o Boletim de Ocorrência de desaparecimento na delegacia mais próxima.

Para a realização da coleta, o familiar deve ter um Boletim de Ocorrência do desaparecimento em aberto. Os familiares que ainda não realizaram o registro da ocorrência podem procurar a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) ou a unidade mais próxima de sua residência para providenciar a abertura do Boletim.

Além da coleta de novas amostras, a campanha articula uma força-tarefa nacional para acelerar a análise de perfis genéticos que ainda aguardam processamento. A coordenação é da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com instituições estaduais: laboratórios de genética forense, delegacias especializadas e autoridades centrais estaduais.

O objetivo é garantir que cada família tenha a chance de encontrar respostas, por meio da ciência e da cooperação entre os estados. Essa iniciativa é fundamental para dar visibilidade ao tema das pessoas desaparecidas e, principalmente, para viabilizar identificações por meio da coleta de material genético dos familiares.

Esta será a terceira edição da campanha nacional. Em 2024, foram coletadas 1.645 amostras e identificadas 35 pessoas em todo o Brasil. Desde o início das ações de coleta, em 2021, o Banco Estadual de Perfis Genéticos do Espírito Santo já realizou 28 identificações positivas, sendo quatro no contexto da mobilização de 2024.

Para o atendimento nos dias 06, 07 e 08 de agosto no Laboratório, os familiares deverão trazer o Boletim de Ocorrência e um documento pessoal com foto. A preferência de coleta é de parentes de primeiro grau (mãe, pai e filhos do desaparecido). No momento da coleta, a família poderá ainda trazer fotos e objetos de uso pessoal do desaparecido (escova de dentes, aparelho de barbear).

Endereços e contatos:

Serviço: Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD)

Endereço: Rua Dr. João Carlos de Souza, 89, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29045-412.

Contato: (27) 3198-7022

Email: [email protected]

Serviço: Coleta de DNA de Familiares de Desaparecidos

Local: Laboratório de DNA Forense (LABDNA)

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 2290 – Bairro Sta Luiza. – Vitória / ES, CEP: 29.045-402

Horário de Atendimento: 10h às 17h

Telefone: (27) 3198-6072

E-mail: [email protected]

Seção Regional de Medicina Legal de Linhares

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1200 – Centro, Linhares/ES, CEP 29.900-210.

Horário de Atendimento: 24h (segunda à domingo)

Telefone: (27) 3198-8026 (GABINETE) e (27) 3198-8172

E-mail: [email protected]

Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Rua Deodoro da Fonseca, nº 12 – Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29.306-660

Horário de Atendimento: 8h às 17h (Expediente/Exames em Vivos) Plantão de atendimento a Locais de Crime 24 horas

Telefone: (28) 3526-1732, (28) 3526-1733 e (28) 99953-7654

E-mail: [email protected]

Seção Regional de Medicina Legal de Colatina (SML-COL)

Endereço: Rua Jordana Sara Silva, nº 601, Bairro José de Anchieta, Colatina-ES CEP 29.709-045

Horário de Atendimento: 8 às 18h

Telefone: (27) 3198-8127

Email: [email protected]

Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante – SML – VNI (Policlínica)

Endereço: Av. Lorenzo Zandonadi, 880 – Res. do Bosque, Venda Nova do Imigrante – ES, 29375-000

Horário de Atendimento: atendimento ao público no horário de 8 às 16h em dias da semana (horário de funcionamento da Policlínica), porém o atendimento externo no recolhimento de corpos é no regime de Plantão (24h).

Telefone: (28) 3526-2914

E-mail: [email protected]

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Polícia Científica (Ascom/PCIES)

Comunicação Interna – Michelle Caloni – (27) 99849-7986 / (27) 31986023

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES