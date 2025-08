Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas

Ação faz parte da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e busca ampliar o banco de dados genéticos para facilitar as identificações em todo o País.

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) divulgaram, nesta quarta-feira (06), em coletiva, a Campanha Nacional de 2025 para a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. No Espírito Santo, a coleta já é um serviço permanente e a campanha busca dar maior visibilidade ao atendimento, esclarecer a população e apresentar os resultados da Política Nacional. Nesse contexto, o Banco de Dados de Perfis Genéticos é um dos recursos para aumentar a identificação de pessoas desaparecidas.

De acordo com o delegado Sérgio Mello, responsável pelas relações interinstitucionais da Polícia Civil, e autoridade central estadual da Política Nacional de Pessoas Desaparecidas, a mobilização nacional está sendo fundamental para fortalecer as ações de buscas de pessoas desaparecidas em todo o País. “O Banco de Perfis Genéticos Nacional possibilita correlacionar o material genético coletado de corpos pela medicina legal de quase todos os estados e compará-los com famílias de todo o Brasil”, disse o delegado Sérgio Mello.

O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou como os cidadãos devem proceder quando um familiar desaparecer. “Não é preciso esperar! Assim que você notar que alguém de sua família desapareceu, busque a delegacia mais próxima, ou a Delegacia de Desaparecidos, e faça o Boletim de Ocorrência. Também é possível fazer o Boletim Online, mas é preciso informar com atenção o tipo de ocorrência como Pessoas Desaparecidas”, alertou.

O delegado explicou que hoje existem muitos recursos tecnológicos que facilitam o trabalho da polícia. “Além da coleta de DNA, existe o Amber Alert, para o caso de crianças, e até mesmo o reconhecimento facial já está sendo incorporado no trabalho de buscas de desaparecidos”, completou Ximenes.

O perito oficial-geral da Polícia Científica, Carlos Alberto Dal-Cin, explicou o papel da Polícia Científica na busca por pessoas desaparecidas. “Quando uma pessoa tem um familiar desaparecido, depois de registrar a ocorrência com a Polícia Civil, ela será encaminhada à Polícia Científica para verificar a possibilidade de o familiar estar entre os corpos recebidos pela medicina legal, e, caso negativo, coletar o DNA para a inclusão no Banco de Perfis Genéticos”, explicou.

O perito-geral explicou que, neste ano, a mobilização nacional passou a incluir nas ações a identificação de pessoas vivas sem identificação institucionalizadas. “Da divulgação que fizemos no início do ano, estamos recebendo diversos contatos de instituições assistenciais para identificarmos pessoas vivas sem identificação. Esse já era um serviço nosso junto a hospitais, mas agora outros entes assistenciais, como abrigos municipais, descobriram o caminho para nós e já tivemos resultados positivos”, detalhou Dal-cin.

A perita-chefe do Laboratório de DNA Forense (LABDNA), Bianca Bortolini Merlo, explicou como funcionará o atendimento durante os dias da campanha e como é feita a coleta do material genético. “O laboratório de DNA atenderá os familiares de desaparecidos nesta quarta-feira (06), quinta-feira (07) e sexta-feira (08) para a coleta, sem a necessidade de realizar o agendamento. Fora desse período é preciso fazer o agendamento. A coleta é indolor, feita com um dispositivo que parece um cotonete, que nós esfregamos no interior da bochecha. A família pode trazer também, se tiver, um objeto de uso pessoal da pessoa, como escova de dente, escova de cabelo, se tiver cordão umbilical ou um dente de leite, também é possível realizar a coleta do material genético”, disse a perita.

A perita explicou que as pessoas que moram no interior não precisam vir à Capital para fazer a coleta. Após o registro do boletim de ocorrência, a pessoa deve ligar para o serviço médico legal mais próximo e obter orientações sobre a realização da coleta.

Casos de pessoas vivas identificadas

A perita oficial criminal chefe do Departamento de Promoção Social e Cidadania (DEPCID), Anna Cristina Montezano Vieira, responsável pela coleta de digitais de pessoas vivas sem identificação, destacou a identificação positiva de duas pessoas que estavam em um abrigo para população adulta em situação de rua de Vitória.

“Da campanha do início do ano, já conseguimos identificar duas pessoas que estavam em um abrigo municipal. Identificamos o João, que estava no abrigo desde 2002, por meio do exame papiloscópico, isto é, das impressões digitais. Maria, nós coletamos as digitais e o DNA, inicialmente não encontramos em nossos bancos de dados. Depois, com auxílio da Delegacia de Desaparecidos, identificamos possíveis familiares em Aracruz. Fomos até lá, com o apoio da Polícia Civil e da Assistência Social do município, e coletamos o DNA da senhora suspeita de ser a mãe de Maria. Após o exame de DNA, obtivemos a confirmação. Já estamos com a certidão de nascimento de Maria e, em breve, poderemos entregar a carteira de identidade dela”, detalhou a perita Anna Cristina Montezano Vieira.

Os hospitais e instituições de saúde e assistência social, caso tenham pessoas não identificadas, podem entrar em contato com o DEPCID, por meio do e-mail [email protected], solicitando o serviço de identificação de pessoas com identidade desconhecida. A equipe do setor entrará em contato para orientar sobre os procedimentos necessários e, em seguida, agendará o atendimento. Após a coleta das impressões digitais e demais procedimentos, o SEPIV informará à instituição solicitante sobre a identificação da pessoa.

Desde a primeira mobilização nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas em 2021, 28 pessoas foram identificadas com o auxílio do Banco de Perfis Genéticos. No Banco Estadual de Perfis Genéticos, administrado pelo Laboratório de DNA Forense (LAB-DNA), 509 perfis genéticos de pessoas falecidas estão cadastrados.

Também foram cadastradas 292 famílias que buscam por parentes desaparecidos e oito pessoas vivas sem identificação. Já por meio das perícias das impressões digitais, a Polícia Científica, por meio do DEPCID, identificou 80 corpos e 20 pessoas vivas. A PCIES, desde 2021, com o auxílio dos sistemas biométricos e do Banco de Perfis Genéticos, já identificou 128 pessoas desaparecidas.

