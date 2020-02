Policial vê prefeita com carro oficial em outlet, tenta detê-la e é preso; veja

arrow-options Arquivo pessoal Placa do automóvel foi danificada pelo policial civil.

Um policial civil foi preso após dar voz de prisão à prefeita de Vera Cruz, Renata Zompero Devito (PSDB) que conduzia um carro oficial da prefeitura dentro de um shopping às margens da rodovia Castello Branco , em São Roque. O policial foi detido sob acusações de lesão corporal e dano ao patrimônio público após arrancar parte da placa do veículo.

A prefeita alegou à polícia que estava regressando de um compromisso na capital paulista com a equipe de assessores. O veículo teria sido parado no outlet para que a equipe fizesse uma refeição. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que o policial civil encontra o carro estacionado e se identifica.

Com ameaças, oficial avisa à chefe do Executivo que ela não pode sair do veículo. Um dos assessores desce do automóvel e o policial diz: “Se sair, eu atiro”. A placa é danificada durante a tentativa do policial identificar a origem do carro. Assista ao vídeo:

Durante o diálogo, a prefeita alegou que estava em um compromisso e que precisava ir ao banheiro e comer. |O delegado Marcelo Apolinário, responsável pelo caso, disse ao G1 que a Corregedoria da Polícia Civil foi acionada. No entendimento do órgão, o policial foi quem cometeu crime.

A prefeita Renata Zompero foi liberada após ser ouvida e o policial liberado após pagamento de fiança.