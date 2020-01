Policial militar mata mulher e amante na cama do casal

O policial militar Carlos Eduardo Nunes Pereira, matou na tarde deste sábado, 25, sua esposa e o amante em sua residência, no Condomínio Pacífico I, no Bairro Vicente Fialho, em São Luís do Maranhão.

Segundo informações, o policial chegou em sua casa mais cedo e flagrou a esposa de nome Bruna Lícia, na cama com o amante, identificado pelo nome de Willian Santos.

Carlos Eduardo sacou a arma e matou os dois ainda no quarto. Bruna Lícia foi atingida por dois tiros e o amante foi alvejado na cabeça por cinco tiros. Os dois, ainda pelados, morreram ao lado da cama do casal.

Em um áudio divulgado nas redes sócias, uma pessoa narra que havia um segundo homem na sala da casa, a polícia não confirmou essa informação.

Após o crime, Carlos Eduardo entregou a arma usada no crime para um tio que também é sargento da Polícia Militar e depois se entregou. O policial foi encaminhado para a Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP)

(*Bahia Extremo Sul)