Policial militar leva fora e mata tia da vítima de assédio

Rosineide da Costa Silva, 53 anos, foi morta com três tiros. Policial militar Wellington Pereira Silva ficará preso por tempo indeterminado

A Justiça de Alagoas decretou a prisão preventiva do policial militar Wellington Pereira da Silva, preso em flagrante, nesse domingo (9/10), após matar Rosineide da Costa Silva, 53 anos, com três tiros, no conjunto Jardim Royal, no bairro Cidade Universitária, em Maceió. Com essa decisão, ele ficará preso por tempo indeterminado.

Testemunhas do crime disseram que a vítima estava bebendo com amigos e familiares, quando o militar foi convidado por um vizinho e passou a beber junto ao grupo. O policial, no entanto, teria dado em cima de uma jovem, de 21 anos, que não quis ficar com ele. A tia da jovem, então, teria repreendido o suspeito do crime pelas investidas. Foi aí que ele matou a mulher.