Reprodução/TV Anhanguera – GO: Policial é preso por tentativa de estupro após convidar garoto ao motel

Após convidar um adolescente de 12 anos de idade para ir ao motel, um policial militar de 59 anos, integrante da corporação de Goiás, foi preso no último domingo (01) por tentativa de estupro.

Segundo inquérito da Polícia Civil, ambos conheceram-se no clube da cidade e o garoto estava acompanhado de seu primo de 18 anos. Na saída do local, o servidor questionou o primo do adolescente e disse que gostaria ‘de ficar com ele’.

O rapaz, desconfiado, pegou o telefone do policial “com o intuito de saber qual era sua intenção”. Ao conversar com o oficial em um aplicativo de mensagens, o policial questionou o jovem se ele já havia ido “ao motel alguma vez”.

O pai do garoto, de 12 anos, se passou pelo filho nas mensagens e combinou com de sair com o policial. Em determinado momento, o PM chama o menino de “guri bonito”, pergunta se ele mora sozinho e diz que queria conhecê-lo.

A Polícia Civil, após receber as denúncias, realizou a apreensão em flagrante do agente em um posto de combustíveis na cidade. O acusado responderá por tentativa de estupro de vulnerável e por importunação sexual.

O agente de segurança foi encaminhado À Corregedoria da Polícia Militar e permanece preso até este determinado momento – terça (03) – no Presídio Militar de Goiânia.

Em nota, a corporação do oficial, a Polícia Militar do Goiás, ressaltou que um Procedimento Administrativo Disciplinar foi aberto om a intenção de auprar possíveis desvios de conduta praticado pelos membros. “O caso será apurado com o rigor devido”, finalizou.