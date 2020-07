Policial é preso em flagrante após matar motociclista durante abordagem

Divulgação/Corpo de Bombeiros Monomotor caiu no centro da cidade, atingindo casas e assustando transeuntes

Os dois ocupantes do avião monomotor que caiu na cidade de Guabiruba, em Santa Catarina, no último sábado (25), tiveram alta hoje. Eles estavam internados no Hospital Azambuja, em Brusque.

De acordo com a unidade de saúde, nenhum dos dois precisou passar por cirurgias depois do acidente. O piloto, Fábio Juliano Reis, recebeu alta às 10h e Alessandro Cunhago às 12h.

A aeronave caiu por volta das 10h30 de sábado e o acidente foi captado pelas câmeras de segurança de uma casa. O avião bate em um muro durante a queda. Segundo os bombeiros, a rua foi liberada por volta das 22h e os destroços da aeronave foram enviados ao aeródromo de Brusque.

As autoridades suspeitam que tenha ocorrido uma pane no motor do avião. Segundo o irmão do piloto, a dupla tentou fazer um pouso de emergência na estrada mas acabou atingindo um fio da rede elétrica da cidade.