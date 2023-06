Policial é baleado em troca de tiros com bandidos no Balneário de Guriri

Os suspeitos haviam saído de Pedro Canário para cometer furtos no balneário mateense. Um dos homens foi preso e o outro conseguiu fugir

Um policial militar foi baleado na madrugada desta quarta-feira (21) ao tentar deter uma dupla suspeita de invadir casas no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Durante a tentativa de fuga dos suspeitos, o agente foi atingido por um tiro no ombro. Um dos homens foi preso e o outro conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após uma denúncia. Quando a viatura chegou no local, os policiais viram dois suspeitos pulando o muro de uma casa. Os homens tentaram se esconder em um terreno baldio próximo. Os policiais seguiram a dupla e conseguiram ver um dos homens.