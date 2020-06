Policial do caso George Floyd é confrontado em mercado: “Não sente remorso?”

Foto: Reprodução/Twitter J. Alexander Kueng é um dos quatro ex-policiais acusados

J. Alexander Kueng, um dos quatro ex-policiais envolvidos no assassinato deo norte-americano George Floyd, foi reconhecido e confrontado por uma mulher em um supermercado em Minnesota, nos Estados Unidos.

A mulher criticou o ex-policial ao vê-lo fazendo compras no último sábado e mostrou sua revolta quando ele disse que sentia muito que ela se sentisse assim.

“Você devia estar preso. Você sente algum remorso pelo que fez?”, pergunta ela. “Você não vai pedir desculpas, não vai dizer nada? Esse vídeo vai para a internet”, continua.

look who my sister caught at Cub Foods in Plymouth. J. Alexander Keung, one of the officers who lynched #GeorgeFloyd in cold blood. pic.twitter.com/PVX4pFijab — josiah (@jk3rd_) June 21, 2020

A mulher que filmou com o seu telefone o momento diz a Keung que ele “não tem o direito de estar aqui” e o critica por “fazer compras confortavelmente” depois de ter sido libertado da prisão. Ela também o questiona sobre como ele conseguiu o dinheiro para garantir a fiança. “Como você ousa? Você vai para a cadeia, acredite”, continua.

Kueng foi filmado capturado no vídeo em que Derek Chauvin colocou o joelho no pescoço de George Floyd por 8 minutos e 46 segundos no dia 25 de maio. Ele será julgado, junto com os outros réus, no final do mês.