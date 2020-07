Policial de SP morre após cair de helicóptero durante treinamento

Antônio Rosa recebeu uma descarga de 13 mil volts. Cassandra, ao socorrer o pai, recebeu o choque

ai e filha morreram eletrocutados no Piauí, nessa quarta-feira (15), enquanto tentavam instalar uma antena de internet na zona rural. Antônio Rosa, de 56 anos, e Cassandra, de 34 anos, não resistiram à descarga elétrica. As informações são do G1.

Segundo o coordenador do Grupo de Apoio Voluntário (GAV), o socorrista Francisco Sampaio, o homem tentou instalar a antena em um poste com arame farpado. Porém, quando encostou o equipamento na rede elétrica de alta tensão, foi eletrocutado com cerca de 13 mil volts.

“Ele amarrou um arame farpado na antena, e puxaram para evitar que caísse. Só que a antena, de metal, quebrou e caiu de lado, na rede elétrica”, contou Francisco.

Ao ver o acidente com o pai, a filha tentou prestar socorro, mas recebeu a mesma descarga elétrica ao tocá-lo. O acidente ocorreu por volta das 18h. O socorro foi chamado pelos vizinhos.