Policial aposentado é preso após tentar pagar programa sexual com queijo

Militar se recusou a pagar R$ 200, ameaçou a garota de programa, empurrou segurança do estabelecimento e tentou fugir correndo, mas foi alcançado

Um policial militar aposentado e fardado foi detido após tentar pagar um programa sexual com um queijo, ameaçar a garota de programa, empurrar o segurança e ser contido por funcionários do estabelecimento. O caso aconteceu em uma casa de prostituição do centro de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (15 de maio).

De acordo com o boletim de ocorrência, a garota de programa contou que o policial aposentado chegou fardado em seu quarto e disse que queria “uma hora”. A mulher disse que custava R$ 200, e os dois deram início ao programa. No fim do serviço, o policial colocou um queijo e um celular sobre a cama da prostituta e disse que aquele seria o pagamento. Ela discordou e teria ouvido do militar: “você vai folgar, sou polícia”.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima ficou com medo e disse que ele não precisava pagar. Quando o militar saiu, ela gritou que ele não queria pagar, e as outras garotas de programa começaram a gritar “pega, pega”.

O policial aposentado saiu correndo e empurrou o segurança da casa de prostituição. No entanto, os funcionários correram atrás dele e o seguraram. As pessoas que viram a cena acionaram a Polícia Militar, que encontrou o suspeito sendo segurado na esquina das ruas Carijós e Curitiba, no hipercentro da capital.

O militar aposentado não poderia usar a farda por não estar em trabalho, conforme determina a legislação. A ocorrência foi registrada para providências posteriores.

Veja o que diz a Polícia Militar:

A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Comando de Policiamento da Capital, esclarece que foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de desacordo comercial, envolvendo um policial aposentado, o qual tentou pagar pelos serviços de uma garota de programa, com um celular e uma peça de queijo.

Foi realizado o registro de ocorrência pelo 1º Batalhão da Polícia Militar e adotadas as providências policiais pertinentes. Além disso, uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar compareceu ao local para acompanhar a ocorrência.