Policiais salvam recém-nascida de bueiro no Limão, em São Paulo

Uma bebê recém-nascida foi resgatado de um bueiro na noite de sábado (29), no birro do Limão , zona norte da capital. Policiais salvaram a vida da menina , que foi encaminhada para um hospital e, felizmente, não corre riscos de morrer.

arrow-options Reprodução PMs salvam bebê em bueiro





Segundo a Polícia Militar (PM), um homem de 24 anos acionou uma equipe da 2ª Cia do 9º Batalhão de Policiais Militar Metropolitano (BPM/M). Ele dizia ter ouvido um choro dentro de um bueiro em frente a sua casa, na rua Coronel Euclides Machado, zona norte de São Paulo. Foram ao local os cabos Izidoro e Rafael, além dos soldados Vernini e Alessandro.

Ao removerem a tampa do bueiro com um pé de cabra, eles avistaram a menina, que já estava parcialmente submersa na água. Ela tinha sacolas plásticas envoltas no corpo e aparentava ter não mais que 20 dias de vida. Lá, eles mediram os sinais vitais do bebê e a levaram ao pronto-socorro infantil do Hospital Vila Nova Cachoeirinha , também na zona norte.

Logo em seguida, os policiais registraram a ocorrência no 13º DP (Distrito Policial), na Casa Verde como tentativa de homicídio. O Conselho Tutelar já foi notificado e tomará as medidas cabíveis.