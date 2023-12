Policiais reencontram família que há cinco meses pediu socorro em Posto de Trânsito

Há cinco meses, uma família pediu socorro para policiais que atuam no Posto de Trânsito em Manguinhos, no município de Serra. Na ocasião, Carla de Jesus estava em trabalho de parto e precisou de auxílio para chegar até o hospital. Os militares prestaram apoio e hoje, após esse período, tiveram um reencontro com a família e a pequena Vitória de Jesus.

Há aproximadamente cinco meses, um casal parou em frente ao Posto do BPTran. O condutor do veículo estava desesperado e pedia por socorro. Dizia que sua esposa estava dentro do carro em trabalho de parto e que, por não ser do estado, não sabia direito como chegar ao hospital.

Foi então que o sargento Rodrigo e o cabo Delleon prestaram todo o auxílio à família, colocando a parturiente na viatura e seguiram rumo ao hospital. Chegando à emergência, a deixaram sobe os cuidados dos profissionais da saúde.

Hoje, Carla de Jesus apareceu no Posto de Manguinhos para rever os policiais que a ajudaram e para apresentá-los à pequena Vitória de Jesus. Depois de abraçar os policiais, com muita emoção, ela agradeceu por tudo o que eles fizeram naquele dia. Carla estava muito grata aos policiais, pois anteriormente já havia perdido outros filhos e temia que pudesse ter outra perda.

