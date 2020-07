Policiais prendem suspeito considerado o mais procurado de Aracruz  

Na manhã dessa quinta-feira (09), policiais civis da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, com apoio da equipe do 5° Batalhão da Polícia Militar, prenderam um homem de 22 anos, apontado como o suspeito mais procurado do município. O detido possuía três mandados de prisão, sendo dois por homicídio e um por tráfico de drogas. A prisão foi efetuada em Regência, zona rural de Linhares.

“Além dos mandados de prisão, ele é investigado por outros homicídios e participação em confrontos armados entre organizações criminosas rivais que disputavam o tráfico de drogas na região da Vila do Riacho, no município, ações que geraram diversas tentativas de homicídios e a consumação de outros homicídios”, informou o titular da DHPP, delegado André Jaretta.

A operação foi iniciada em uma fazenda localizada em Baixo Quartel, zona rural de Linhares. “O detido empreendeu fuga por uma região de pasto e mata, porém os policiais continuaram o acompanhamento e, por intermédio do cerco policial, cerca de duas horas depois, foi possível a prisão dele na área rural de Regência, em Linhares, a bordo de um veículo cujo condutor dava fuga a ele em direção a Vila do Riacho, em Aracruz”, relatou Jaretta.

O delegado informou ainda que havia informações de que o detido possuía uma arma de fogo. “Diante disso, foram realizadas diligências que levaram os policiais a apreender umrevólver calibre38 e três munições de mesmo calibre na Barra do Riacho. A arma será alvo da perícia, pois acreditamos que pode ter sido utilizada em outros homicídios registrados na região”, disse.

A ação contou com a presença de policiais de delegacias especializadas e grupamentos especializados da Polícia Militar e Polícia Civil. “Considerando as informações obtidas nas nossas investigações e pelo setor de inteligência da Polícia Militar, além da extensão territorial, sensibilidade da área, histórico de fugas do detido a ação foi planejada e envolveu 35 policiais distribuídos em 10 viaturas”, afirmou o delegado.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna –(27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]