Policiais prendem indivíduo com armas, veículo roubado e cigarros contrabandeados em São Miguel do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – No último sábado (7/8), policiais federais, em operação conjunta com policiais do BPFron, efetuaram a prisão de um indivíduo que tinha em depósito, em sua propriedade na cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, aproximadamente 500 caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados.

No local, ainda foram localizados dois veículos, do tipo camionete, sem os bancos e forros de porta, que seriam utilizados para o transporte do contrabando, sendo que um deles tem registro de roubo/furto no Rio Grande do Sul.

Além disso, foram encontradas 16 placas frias, duas armas sem registro, sendo uma espingarda calibre 22 e uma garrucha calibre 36, além de munições.

O indivíduo e todo o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, para a lavratura do flagrante e os demais trâmites judiciais.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e COE/BOPE da PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu