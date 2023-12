Policiais Militares surpreendem criança com bolo de aniversário em Vila Velha

Durante um patrulhamento tático no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na última quinta-feira (07), policiais militares do Gabinete de Instrução e alunos do V Curso de Operações Táticas Motorizadas (COTAM) se depararam com uma cena que os sensibilizou: uma criança celebrando seu aniversário sem ter um bolo para comemorar.

Ao perceberem que a família não tinha condições para a festa, os militares decidiram agir de forma inusitada. Com bolo, velas e refrigerante em mãos, transformaram a porta de trás da viatura em uma mesa improvisada. Em um gesto caloroso, os militares se juntaram à família na hora de cantar os parabéns, proporcionando um momento de alegria à criança.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES