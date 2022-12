Policiais militares são promovidos nesta sexta-feira (23)

Polícia Militar fez a publicação da promoção de policiais militares, nesta sexta-feira (23), no Boletim Especial do Comando Geral (BECG) nº 052. Entre os promovidos estão oficiais e praças de diferentes quadros da Instituição.

No total, foram promovidos 19 oficiais e 399 praças, nos critérios de merecimento e antiguidade.

“Venho aqui agradecer a dedicação desses oficiais e praças e prestar a devida continência aos novos promovidos. Aproveito a oportunidade para desejar que o Natal traga a força, coragem e perseverança para avançarmos rumo aos novos desafios do Ano Novo.”, afirmou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

