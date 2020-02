Policiais militares participam do Programa Qualificar ES Turismo

O Estádio Estadual Kleber Andrade recebe neste sábado (29) o clássico entre Rio Branco e Vitória, o mais antigo do futebol do Espírito Santo. O “Vi-Rio”, como o confronto é popularmente chamado, acontece a partir das 16h, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Capixaba, competição que conta com o apoio, por meio de chamamento público, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Com um jogo disputado a menos, o Alvianil de Bento Ferreira é o líder da competição, com 15 pontos conquistados em cinco partidas (100% de aproveitamento). Logo atrás, na segunda posição, vem o Capa-Preta, com 12 pontos. Portanto, um triunfo do Rio Branco, além de quebrar a invencibilidade do Vitória, colocaria a equipe na cola do rival.

Os ingressos podem ser comprados de forma antecipada até às 15h deste sábado (29) nas lojas HBS de Cariacica (Campo Grande), Serra (Laranjeiras), Vila Velha (Glória) e Vitória (Shopping Vitória). Há também a opção de compra on-line, pelo site www.diretaticket.com.br, além das bilheterias do Kleber Andrade, no dia do jogo.

Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Pagam a meia-entrada torcedores com a camisa do Rio Branco, estudantes, mulheres, idosos, doadores de sangue, clientes Unimed e sócios do clube nas categorias “Time do Povo” e “Torcedor Capa-Preta”. Já os associados dos planos “Sócio Capa-Preta” e “Legião Capa-Preta” e crianças com menos de 12 anos têm entrada gratuita.

Outros jogos da rodada

Também neste sábado (29), às 16h, acontecem mais duas partidas: em Águia Branca, o Linhares enfrenta o Real Noroeste, no Estádio José Olímpico da Rocha. Já em São Mateus, a equipe local recebe a Desportiva Ferroviária, no Sernamby.

No domingo (01), é a vez de o Rio Branco, de Venda Nova do Imigrante, encarar o Serra, às 15h, no Estádio Olímpio Perim. No complemento da sétima rodada, na segunda-feira (02), Atlético Itapemirim e Estrela do Norte jogam no Sumaré, às 20h15.

Serviço – Rio Branco x Vitória

Data: sábado, 29 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica.

Ingresso: Inteira – R$ 30 (Inteira) / R$ 15 (Meia)

Locais de compra:

– Lojas HBS de Cariacica (Campo Grande), Serra (Laranjeiras), Vila Velha (Glória) e Vitória (Shopping Vitória) – ingressos antecipados até às 15h de sábado (29)

– Site www.diretaticket.com.br

– Bilheteria do estádio

