Policiais militares participam de festa de aniversário com tema policial em Cachoeiro

Na noite do último sábado (26), durante patrulhamento preventivo, uma equipe policial do 9º Batalhão atendeu a um chamado especial no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim. O 2º Tenente Libardi e o Soldado De Lima foram informados pelo COPOM sobre uma ocorrência inusitada: uma festa de aniversário de 5 anos com o tema da Polícia Militar.

Diante da informação, os militares se deslocaram até o endereço e foram calorosamente recepcionados pelo pequeno aniversariante Théo, seus pais e colegas. Admirador declarado da Polícia Militar, Théo fez questão de convidar os policiais a entrarem na festa e registrar o momento com fotos.

A presença dos militares foi um momento de grande alegria para o garoto e seus convidados, fortalecendo o vínculo entre a corporação e a comunidade. Após a visita, a guarnição retornou ao patrulhamento, levando consigo o carinho e o reconhecimento demonstrados por Théo e sua família.

A iniciativa reforça a importância da aproximação da Polícia Militar com a população, especialmente com o público infantil, que vê nos agentes da segurança pública verdadeiros heróis.

