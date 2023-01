Policiais militares do Espírito Santo embarcam para reforçar policiamento no Distrito Federal

Policiais militares do Espírito Santo embarcaram, na manhã desta quarta-feira (11), para participar das medidas de reforço da segurança pública no Distrito Federal. Conforme já havia sido anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nessa última segunda-feira (09), 25 integrantes da Corporação, todos lotados em forças especializadas, como Batalhão de Missões Especiais, Forças Táticas, entre outras unidades, foram disponibilizados.

O efetivo vai ficar à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) até o dia 31 de janeiro, período de duração da Intervenção Federal da segurança pública no Distrito Federal. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, esteve presente no Aeroporto de Vitória e acompanhou o embarque em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), sob a coordenação do Ministério da Defesa.

“São policiais com treinamento especializado para atuar em situações específicas, que estão instruídos para contribuir com tudo que for necessário no Distrito Federal, conforme solicitou nosso governador Renato Casagrande”, afirmou o coronel Ramalho.

O efetivo é composto por dois oficiais, sendo um capitão e um 2º tenente, além de 23 praças, entre subtenente, sargentos, cabos e soldados.

