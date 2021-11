Policiais militares do Batalhão de Trânsito auxiliam no salvamento de parapentista preso em edificação

O feriado da última segunda feira (15) foi marcado por fortes emoções para um parapentista de 36 anos que perdeu o controle do equipamento enquanto sobrevoava os edifícios da orla da Praia da Costa, em Vila Velha. O parapente agarrou e o homem fica pendurado no prédio. Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) auxiliaram no salvamento do homem.

Uma equipe do BPTran passava pelo local quando o incidente aconteceu. Imediatamente, apoiados por populares, os policiais subiram até o último andar do edifício, onde estava preso o parapente, para resgatarem o praticante de voo livre. Ele estava pendurado a mais de 30 metros do solo, correndo sério risco de vida.

Utilizando uma mangueira de incêndio, os militares e alguns populares voluntários conseguiram puxar o homem para a cobertura do prédio, colocando-o em segurança.

A ação rápida e determinada foi fundamental para salvar a vida do esportista. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o homem já havia sido resgatado.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON LOUREIRO BARBOZA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]