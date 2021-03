Policiais militares do 9º Batalhão apreendem drogas e arma em Cachoeiro

No último fim de semana policiais militares do 9º Batalhão apreenderam arma e entorpecentes em bairros de Cachoeiro.

No domingo (28), no Bairro Alto União, policiais militares, ao verificarem denúncia de que dentro de um campo de futebol haveria entorpecentes escondidos, localizaram no local indicado 60 pinos de cocaína e seis pedras de crack. Não houve detido e o material apreendido foi entregue na delegacia de Cachoeiro.

Durante a madrugada, no bairro Aeroporto, policiais militares durante patrulhamento pela Rua João Luiz Campos de Jesus abordaram uma mulher de 26 anos, e com ela apreenderam 10 buchas de maconha; 2 pedras de crack e quantia de R$203,00 em espécie. Após diligências, a detida foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Na sexta (26), no Bairro Independência, policiais militares prosseguiram a Av. Monte Castelo para verificar informação sobre um indivíduo portando arma de fogo. No local abordaram um homem de 43 anos, portando uma pistola calibre .380 com 18 munições. Ele possuía apenas registro de posse da arma. O homem foi levado à delegacia de Cachoeiro.

