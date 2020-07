Policiais Militares do 2º Batalhão apreendem armas de fogo e munições em Pinheiros

.

Nesta sexta-feira (17), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental – BPMA, através da equipe de serviço do Destacamento da Polícia Ambiental de Serra, equipe de Operações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA), serviço de inteligência do BPMA, juntamente com a Força Tática do 5ºBPM, realizaram a “Operação BEAGLE”, que teve por finalidade averiguar denúncias apuradas em diversas residências nas zonas rurais de Ibiraçu (Rio Lampê) e Fundão (Três Barras), onde havia indícios de crimes ambientais, como animais silvestres em cativeiro, além da criação de cachorros da raça BEAGLE, animais estes que são frequentemente utilizados para auxiliar na caça de animais silvestres. Havia ainda a informação de que nessas residências identificadas, os proprietários praticavam caça de animais como pacas, tatus, veados, dentre outros, para o comércio ilegal na região.

Durante a operação, foram apreendidos 01 rifle .44, 02 espingardas .36, 01 espingarda .32, 02 revólver .38, além de 03 munições calibre .32, 15 munições .38, 06 munições .36. Além do armamento, foram apreendidos 03 pássaros silvestres (02 pixoxós e 01 coleiro) mantidos em cativeiro de forma ilegal. Três indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz para as medidas cabíveis.

Todas as ações do BPMA são voltadas para a manutenção e a preservação da vida e do meio ambiente. A operação realizada hoje enaltece ainda mais a importância deste dia 17/07, o qual nos traz a memória a importância da “Proteção às Florestas”, esse bem tão precioso que, para manter-se saudável, precisa estar equilibrado, e coibir a caça e a captura de animais silvestres é uma forma de preservar o meio ambiente, mantendo a fauna desempenhando suas funções em meio à matas e florestas, em harmonia com este meio.

