Policiais militares do 1º Batalhão participam de instrução de tiro

Policiais militares do 1º Batalhão participaram de uma instrução de tiro tático policial, utilizando os armamentos disponíveis para o serviço operacional da Unidade. O treinamento foi realizado as terças e quintas-feiras, sendo encerrado hoje (02), na sede da CIMEsp, em Cariacica.

De acordo com o comando da Unidade, a instrução de manejo e utilização dos armamentos é medida necessária e condizente com o melhor desempenho do policial militar no serviço operacional e com o constante aprimoramento técnico-profissional, que serve de instrumento para aumentar a segurança dos militares e proporcionar maior eficiência no serviço prestado.

Todos os militares do 1º Batalhão passaram pela instrução e foram divididos em dez turmas. A instrução foi ministrada pelos militares da Força Tática da Unidade.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]