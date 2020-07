Policiais militares do 13º Batalhão apreende menor infrator com drogas em São Mateus

.

Na tarde desta terça-feira (14), o diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa da PMES, coronel Antônio Marcos de Souza Reis, e o comandante a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES), tenente-coronel Pablo Couto Ferreira, receberam na APM/ES a visita do subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin e da Diretoria de Saúde da PMES, representada pela major Adriana da Cruz Soares.

A visita teve o intuito de iniciar uma ação coordenada entre a Polícia Militar do Espírito Santo e a Secretaria de Saúde, para adequação do plano de realização de atividades presenciais da educação profissional que está em desenvolvimento pela DEIP com auxílio da APM/ES.

Inicialmente, o diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa apresentou aos convidados e oficiais da APM/ES uma proposta para atendimento das regras de distanciamento social estabelecidas em Decretos e Portarias Federais e estaduais. O diretor DEIP solicitou o apoio da subsecretária de Vigilância em Saúde na elaboração do plano, disse ainda que este plano de retomada servirá de base para os planejamentos dos cursos assim que as condições de saúde pública permitirem.

O comandante da Academia de Polícia apresentou a atual estrutura da APM/ES e destacou os desafios que estão por vir. Ele deixou claro o seu interesse em retomar o quanto antes as atividades da academia, porém ressaltou que isso só ocorrerá com os devidos cuidados em saúde e obedecendo todas as recomendações dos órgãos de saúde.

Após as apresentações, o subsecretário de Vigilância em Saúde agradeceu o convite e se comprometeu em auxiliar a DEIP na confecção do plano de retomada das atividades. Ele falou sobre a importância da PMES no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e destacou a complexidade do trabalho a ser feito durante a retomada das atividades normais.

