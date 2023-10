Policiais Militares detêm suspeito de furto em estabelecimento comercial em Nova Venécia

Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Militar do 2º BPM deteve um indivíduo suspeito de cometer furto em um estabelecimento comercial durante a madrugada, na cidade de Nova Venécia.

A ação policial foi desencadeada após o acionamento do proprietário de uma loja de roupas masculinas, relatando que seu estabelecimento havia sido alvo de furto por volta das 01h30min. O suspeito teria tentado arrombar a porta da loja, sem êxito, mas, com o auxílio de um cabide, conseguiu subtrair uma camisa de time que estava próxima à porta antes de fugir.

Com o auxílio das imagens do sistema de videomonitoramento do local, a equipe policial, com o apoio do Serviço de Inteligência, realizou buscas na região e conseguiu localizar o suspeito no interior de uma padaria no bairro Iolanda.

O indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências legais.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES