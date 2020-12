Policiais militares da Assessoria Militar ao MPES participam da “Operação Piànjú”

Nesta terça-feira (15), policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público do Espírito Santo (NI-AMMP) participaram em apoio ao Gaeco (Grupo Especial de combate ao Crime Organizado) da Operação Piànjú. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos – DFRV/DEIC e do Gaeco, com apoio das Polícias Civis de São Paulo, Alagoas e Ceará e da Capitania dos Portos com o objetivo de desarticulação de uma organização criminosa, com atuação interestadual e internacional.

Segundo o assessor militar do Ministério Público, tenente-coronel Celso Luiz Ferrari, foram expedidos 126 mandados judiciais, sendo, 18 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária, 30 mandados de busca e apreensão, 23 sequestros de embarcações, 43 ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e 2 ordens judiciais de suspensão de atividades econômicas.

Participaram da operação 10 policiais militares da Assessoria Militar ao MPES e cumpriram cinco mandados de busca e apreensão no Município de Vitória/ES, frisou o oficial.

