Policiais militares da 15ª Cia Ind. participam da campanha Agosto Lilás em Apiacá

Nesta terça-feira ( a guarnição da Patrulha Maria da Penha da 15ª Cia Independente participou de ação comunitária promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na localidade de Bonsucesso, distrito de Apiacá.

O evento integrou a campanha “Agosto Lilás”, voltada à conscientização e combate à violência contra a mulher. A presença da Patrulha Maria da Penha reforçou o compromisso da Polícia Militar com a proteção dos direitos das mulheres e o apoio às políticas públicas de enfrentamento à violência éstica.

Durante a atividade, foi realizado contato com o diretor do CRAS, que expressou agradecimento pela participação da equipe policial, destacando a relevância da atuação da Patrulha Maria da Penha como instrumento de aproximação com a comunidade e fortalecimento da rede de proteção social. A ação transcorreu de forma tranquila, com boa receptividade por parte dos moradores locais, contribuindo para o estreitamento dos laços entre a Polícia Militar e a população.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES