Policiais militares apreendem duas mulheres com drogas em Cachoeiro

.

Policiais militares do 9º Batalhão apreenderam na noite passada (14), duas mulheres com drogas no bairro União e com apoio do cão policial Messi, localizou drogas em outro bairro em Cachoeiro.

Durante patrulhamento pelo bairro União, próximo a um beco, foram abordadas duas mulheres em atitude suspeita, sendo uma menor de idade. Com elas foram encontradas 37 pedras de crack, 11 pinos de cocaína e uma bucha de maconha, além de R$589,00 em espécie.

Já no bairro Aeroporto, a equipe K9 prosseguiu até o local para averiguar informações de tráfico de drogas. Foi utilizado o cão policial Messi, que logrou êxito em localizar no alto de uma marquise, o total de 10 papelotes de cocaína e 07 buchas de maconha. Nenhum suspeito foi localizado.

Todo o material apreendido nas duas ocorrências foi entregue na delegacia da cidade, bem como as duas mulheres envolvidas na primeira ocorrência.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]