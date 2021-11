Policiais militares apreendem drogas e recupera veículo no Sul do estado.

Nessa quinta-feira (25), policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, dentre elas, apreensão de drogas e recupera veiculo durante patrulhamentos realizados no município de Cachoeiro de Itapemirim.

No bairro Aquidabam, um homem informou que dois indivíduos roubaram sua Honda/Biz, cor preta. Mais tarde, no bairro Coronel Borges, militares realizaram a abordagem em dois homens a bordo do referido veículo, sendo encontrado com um deles 01 pino de cocaína. Eles informaram que pegaram a moto emprestada de um homem conhecido com SAGAZ do bairro Alto Amarelo.

No bairro Independência, militares com o emprego do cão Messi localizaram em um túmulo: 26 pedras de crack; 23 buchas de maconha; 18 pinos de cocaína; 02 rádios; 01 balança de precisão e material para embalo de droga.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON LOUREIRO BARBOZA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]