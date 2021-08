Policiais militares apreendem armas, drogas e cumprem mandado de prisão no Sul do estado

Nessa segunda-feira (02), policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, apreensão de armas, drogas e cumprimento de mandado de prisão durante patrulhamento realizado no município de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

Policiais militares deslocaram em apoio ao Serviço de Inteligência para Prosperidade, Vargem Alta, para cumprimento de mandado de prisão contra um indivíduo por tráfico de drogas.

No Bairro Zumbi, policiais militares visualizaram um indivíduo com uma arma tipo metralhadora e outro com um revólver e estes ao perceberem os militares empreenderam fuga a pé e não foram mais localizados. No trajeto da evasão, passando pela casa de um dos suspeitos, foram encontradas 25 buchas médias de maconha e na residência foram localizadas 50 buchas de maconha, R$ 2.278,00 em espécie, sete artefatos explosivos envoltos em pedra, três explosivos menores (cabeça de nego) e 14 munições de calibre.32.

Na casa vizinha, em cima da laje, foi visualizada e recolhida com anuência do morador, um revólver S&W calibre. 38 municiado com cinco munições do mesmo calibre, um carregador alongado e uma sacola com 195 pinos de cocaína, um porção de 17 gramas de cocaína, um tablete de 190 gramas de pasta base de cocaína. Em um pé de manga em frente à casa do mesmo suspeito foi localizada uma sacola com 100 pinos de cocaína e 162 buchas de maconha.

No Bairro Novo Parque, policiais militares visualizaram um indivíduo passando entorpecentes a outro e quando se aproximaram estes empreenderam fuga. O que estava entregando foi acompanhado e abordado mais à frente. Na busca pessoal foram encontrados R$ 93,10 e no trajeto que ele percorreu foi recolhida uma sacola com três papelotes de cocaína.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]