Policiais militares apreendem armas, cumprem mandado de prisão e recuperam veículo em Cachoeiro

Nessa quarta-feira (04), policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, dentre elas apreensão de drogas, cumprimento de mandado de prisão e recuperação de veículo, durante patrulhamento realizado no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Policiais abordaram no Centro de Cachoeiro um indivíduo com mandado de prisão por crime previsto na Lei Maria da Penha.

No bairro Village da Luz, militares localizaram o veículo Toyota Etios, cor branca, com placa fria, mas, ao verificarem o chassi constataram restrição de furto/roubo.

No Aquidabam, policiais visualizaram dois indivíduos, sendo que um ao perceber a presença da guarnição, arremessou uma bolsa dentro do rio e empreendeu fuga. Um menor foi abordado, sem nada de ilícito encontrado, foi liberado no local. Na bolsa arremessada no rio, foram apreendidas 60 pedras de crack e R$ 80,00 em espécie. Ninguém foi detido.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]