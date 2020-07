Policiais militares apreendem adolescente com entorpecentes em Cachoeiro

.

A Equipe K9 do 9º Batalhão apreendeu um adolescente com entorpecentes no bairro Aeroporto, em Cachoeiro, nesta quarta-feira (29).

Os policiais militares prosseguiram em patrulhamento pela Rua João Campos de Jesus para averiguar denúncias de tráfico de entorpecentes. No local, foi abordado um menor em atitude suspeita. Após buscas com o auxílio do cão policial Messi, foi apreendido o total de nove papelotes de cocaína, 75 buchas de maconha, 51 pedras de crack e R$515,00 em espécie.

O material apreendido e o menor foram encaminhados até a delegacia da cidade.

