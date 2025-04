Policiais federais resgatam cachorro atropelado durante fiscalização na BR-277

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais resgataram um cachorro vítima de atropelamento na rodovia BR-277, durante uma operação de fiscalização de veículos em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (8/4).

A equipe do canil da Polícia Federal, que participava da fiscalização em um posto operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi alertada pelos latidos do animal no momento do acidente. O cão, de pequeno porte, foi localizado com sinais evidentes de fratura e hemorragia, recebendo os primeiros socorros ainda no local.

O animal foi imediatamente imobilizado e transportado até uma clínica veterinária em Foz do Iguaçu, onde passou por atendimento especializado. Ele permanece internado sob os cuidados de profissionais, sendo monitorado até a sua completa recuperação.

Fonte: Polícia Federal