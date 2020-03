Policiais federais realizam apreensão de carreta com 1.000 caixas de cigarros paraguaios

Recife/PE – A Polícia Federal prendeu em flagrante no dia 29/2, por volta das 12h, no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, uma pessoa que transportava droga sem sua bagagem.

A prisão aconteceu durante fiscalização destinada a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes, bem como outros tipos de ilicitudes de competência federal no Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre.

Em fiscalização de rotina, policiais federais separaram algumas bagagens de passageiros para que fossem submetidas ao aparelho de raios x, quando perceberam a existência de uma mala de um voo procedente do Aeroporto de Goiana/GO, com diversos materiais orgânicos em formato de tabletes que estavam escondidos em meio a vestuários.

A proprietária da bagagem foi identificada. A ação foi concluída quando os federais ao abrir a mala em sua presença encontraram 8 pacotes embalados em fita adesiva, totalizando um peso bruto de 8.7Kg de cocaína em forma pastosa.

Terminado os trabalhos investigativos e tendo sido a droga encontrada, a suspeita recebeu voz de prisão em flagrante e, em seguida, foi conduzida para a Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo, onde acabou sendo autuada pela prática do crime contido no artigo 33 e 40 incisos V da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes) e caso seja condenada poderá pegar penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão.

ESTATÍSTICA DE APREENSÕES NO AEROPORTO DOS GUARARAPES: Essa é a quarta apreensão de cocaína feita pela Polícia Federal, no Aeroporto dos Guararapes. Até agora 4 pessoas foram presas sendo 3 mulheres e 1 homem e aprendidos 27Kg de cocaína. No ano passado 10 pessoas foram presas no Aeroporto dos Guararapes – sendo 3 homens e 7 mulheres e apreendidos 60,2Kg de cocaína e 30Kg de skunk.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

Contato: (81) 2137-4076