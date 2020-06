Policiais espancam jovem imobilizado em São Paulo; veja o vídeo

Reprodução Protesto contra o presidente reuniu cerca de 150 pessoas na Paulista

Manifestantes se reuniram neste sábado (13), na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e para homenagear as vítimas da Covid-19 no Brasil.

As manifestações foram organizadas pelo ‘Grupo de Ação’, formado por ativistas, artistas, advogadas, professores, profissionais de saúde, estudantes, editoras e comunicadores.

O ato ocorreu em frente ao Masp e contou com cerca de 150 pessoas. De acordo com pessoas que estavam participando do protesto, não houve confrontos com a Polícia Militar.

Nos protestos deste sábado, os manifestantes fizeram uma homenagem aos mortos pelo coronavírus e também da violência policial. Respeitando o distanciamento social, levantaram faixas e cartazes com fotos de vítimas.

Para evitar novos embates entre movimentos antogônicos, o Ministério Público entrou em um acordo com as lideranças dos movimentos. Nos protestos de amanhã, domingo (14), os apoiadores do presidente Bolsonaro vão se manifestar no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo.

Veja a seguir imagens do protesto:

Manifestação na Paulista em homenagem as vítimas da covid-19 e as vítimas da ditadura e contra o Jair Bolsonario. #COVIDー19 pic.twitter.com/9YiZy1jn56 — Repórter Edi (@Edi_Disousa) June 13, 2020